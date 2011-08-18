Тедди Ришер - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Тедди
|Фамилия
|Ришер
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 сентября 1974 (48 лет)
|Рост
|182
|Вес
|80
|Имя
|Тедди
|Фамилия
|Ришер
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 сентября 1974 (48 лет)
|Рост
|182
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сошо
|2
|-4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2011
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|0:4
|Металлист (Харьков)
|18.08.2011
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Сошо (Монбельяр)