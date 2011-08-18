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    Тедди Ришер - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Тедди
    Фамилия Ришер
    Команда Сошо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 сентября 1974 (48 лет)
    Рост 182
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сошо 2 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2011 1' -90' Сошо (Монбельяр) 0:4 Металлист (Харьков)
    18.08.2011 1' -90' Металлист (Харьков) 0:0 Сошо (Монбельяр)
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