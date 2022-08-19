Дмитрий Дударь - статистика
#91 | Вратарь
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Дударь
|Команда
|Торпедо-БелАЗ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 ноября 1991 (31 год)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Дударь
|Команда
|Торпедо-БелАЗ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 ноября 1991 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо-БелАЗ
|20
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|3:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|06.11.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|30.10.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|23.10.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|18.10.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:0
|Витебск (Витебск)
|14.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|08.10.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|01.10.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.09.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|19.08.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Минск (Минск)
|12.08.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|4:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|06.08.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:2
|Неман (Гродно)
|10.07.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|04.07.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:0
|Слуцк (Слуцк)
|29.06.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|25.06.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|17.06.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|73'
|28.05.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:4
|Динамо (Минск)
|13.05.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|23.04.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|2:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)