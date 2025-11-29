Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Дмитрий Дударь - статистика

Динамо-Брест
8 ноября 1991 (34), Гродно
#91 | Вратарь
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо-Брест
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Слуцк
0 : 2
29.11.2025
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
0 : 2
23.11.2025
Динамо Мн
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
3 : 0
07.11.2025
Динамо-Брест
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
1 : 0
31.10.2025
Молодечно
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 1
17.10.2025
Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
21.09.2025
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо-Брест
1 : 1
02.08.2025
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Динамо-Брест
3 : 0
04.07.2025
Слуцк
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Динамо Мн
5 : 0
28.06.2025
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Динамо-Брест
0 : 1
21.06.2025
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Молодечно
0 : 1
13.06.2025
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Динамо-Брест
1 : 2
30.05.2025
Ислочь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Витебск
1 : 3
23.05.2025
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
5 : 0
17.05.2025
Минск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Динамо-Брест
3 : 1
03.05.2025
Славия-Мозырь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Неман
0 : 1
26.04.2025
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Динамо-Брест
0 : 0
21.04.2025
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
2 : 0
13.04.2025
Сморгонь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Динамо-Брест
0 : 2
04.04.2025
МЛ Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Нафтан
2 : 2
30.03.2025
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Арсенал
1 : 1
16.03.2025
Динамо-Брест
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Акинфеев готов подвинуться в ЦСКА
22:12
Назван лучший тренер старта сезона РПЛ
21:55
1
В РПЛ предрекли еще одну тренерскую отставку
21:35
1
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
2
Фото«Спартак» подписал русского Куртуа
20:59
12
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
5
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
3
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+