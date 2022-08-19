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    Дмитрий Дударь - статистика

    #91 | Вратарь
    Имя Дмитрий
    Фамилия Дударь
    Команда Торпедо-БелАЗ
    Состав Основной
    Родной город Гродно
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 ноября 1991 (31 год)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо-БелАЗ 20 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 3:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    06.11.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    30.10.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 1:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    23.10.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    18.10.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:0 Витебск (Витебск)
    14.10.2022 1' -90' Динамо (Минск) 2:2 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    08.10.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 Гомель (Гомель)
    01.10.2022 1' -90' БАТЭ (Борисов) 1:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    03.09.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    19.08.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 Минск (Минск)
    12.08.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 4:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    06.08.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:2 Неман (Гродно)
    10.07.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    04.07.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 3:0 Слуцк (Слуцк)
    29.06.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 1:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    25.06.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    17.06.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    73'
    28.05.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 3:4 Динамо (Минск)
    13.05.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    23.04.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 2:2 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    09.04.2022 Был в запасе Минск (Минск) 1:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    03.04.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 3:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    19.03.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 2:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
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