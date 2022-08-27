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    Юрий Павлюковец - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Юрий
    Фамилия Павлюковец
    Команда Неман
    Состав Основной
    Родной город Пинск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 июня 1994 (28 лет)
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Неман 20 1 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:1 Витебск (Витебск)
    06.11.2022 1' -90' Динамо (Минск) 2:0 Неман (Гродно)
    30.10.2022 1' -90' Неман (Гродно) 3:0 Гомель (Гомель)
    80'
    24.10.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 2:1 Неман (Гродно)
    15.10.2022 1' -57' Белшина (Бобруйск) 1:0 Неман (Гродно)
    09.10.2022 78' -90' Неман (Гродно) 2:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    18.09.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 1:1 Минск (Минск)
    11.09.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 2:1 Неман (Гродно)
    04.09.2022 79' -90' Шахтер (Солигорск) 2:2 Неман (Гродно)
    27.08.2022 58' -90' Неман (Гродно) 1:0 Ислочь (Минский район)
    12.08.2022 77' -90' Неман (Гродно) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    06.08.2022 56' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:2 Неман (Гродно)
    16.07.2022 69' -90' Витебск (Витебск) 2:2 Неман (Гродно)
    03.07.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 0:0 Неман (Гродно)
    29.05.2022 1' -90' Неман (Гродно) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    22.05.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:1 Неман (Гродно)
    82'
    08.05.2022 1' -80' Минск (Минск) 3:2 Неман (Гродно)
    02.05.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:4 Энергетик-БГУ (Минск)
    42'
    22.04.2022 1' -73' Неман (Гродно) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    16.04.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 1:1 Неман (Гродно)
    02.04.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:0 Неман (Гродно)
    19.03.2022 1' -90' Неман (Гродно) 2:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
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