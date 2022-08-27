Юрий Павлюковец - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Павлюковец
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пинск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июня 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Павлюковец
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пинск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июня 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Неман
|20
|1
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|06.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|30.10.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|80'
|24.10.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|15.10.2022
|1' -57'
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Неман (Гродно)
|09.10.2022
|78' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|11.09.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:1
|Неман (Гродно)
|04.09.2022
|79' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|27.08.2022
|58' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|12.08.2022
|77' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|06.08.2022
|56' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:2
|Неман (Гродно)
|16.07.2022
|69' -90'
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|03.07.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)
|29.05.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|22.05.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Неман (Гродно)
|82'
|08.05.2022
|1' -80'
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|02.05.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|42'
|22.04.2022
|1' -73'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|16.04.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|02.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Неман (Гродно)
|19.03.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)