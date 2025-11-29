Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Юрий Павлюковец - статистика

Неман
24 июня 1994 (32), Пинск
#32 | Полузащитник
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Неман
22
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 0
29.11.2025
Неман
1' - 64'
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Неман
3 : 1
22.11.2025
Витебск
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
1 : 4
08.11.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Неман
0 : 2
02.11.2025
БАТЭ
75' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Неман
0 : 0
29.10.2025
Динамо Мн
89' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
25.10.2025
Неман
1' - 86'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Неман
1 : 0
19.10.2025
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Слуцк
2 : 1
15.10.2025
Неман
1' - 46'
43'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 0
10.10.2025
Арсенал
44' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Неман
1 : 1
04.10.2025
Торпедо-БелАЗ
73' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь
1 : 0
28.09.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Динамо-Брест
2 : 0
15.09.2025
Неман
1' - 68'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Молодечно
3 : 2
10.09.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Неман
2 : 0
04.07.2025
Ислочь
80' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Витебск
0 : 0
28.06.2025
Неман
81' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Неман
2 : 1
22.06.2025
Минск
82' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Динамо Мн
0 : 1
18.06.2025
Неман
69' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
БАТЭ
1 : 5
14.06.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Неман
1 : 2
31.05.2025
Славия-Мозырь
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Нафтан
1 : 3
20.05.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
16.05.2025
Неман
1' - 74'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
0 : 1
11.05.2025
Сморгонь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
МЛ Витебск
1 : 0
03.05.2025
Неман
1' - 77'
12'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Неман
0 : 1
26.04.2025
Динамо-Брест
69' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Арсенал
0 : 3
19.04.2025
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Неман
2 : 1
11.04.2025
Слуцк
75' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Неман
0 : 1
30.03.2025
Гомель
1' - 79'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Неман
3 : 0
15.03.2025
Молодечно
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Акинфеев готов подвинуться в ЦСКА
22:12
Назван лучший тренер старта сезона РПЛ
21:55
1
В РПЛ предрекли еще одну тренерскую отставку
21:35
1
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
2
Фото«Спартак» подписал русского Куртуа
20:59
12
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
5
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
3
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+