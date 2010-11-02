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Сидней Гову
Статистика
Сидней Гову - статистика
Завершил карьеру
24 июля 1979 (47), Ле-Пюи-ан-Веле
#8 | Нападающий
178 см | 77 кг
Франция | Бенин
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Франции 2008
Товарищеские матчи 2008
Франция. Лига 1 2008/2009
Чемпионат Европы 2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок Франции 2007
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Панатинаикос
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Чемпионов, 4 тур
Рубин
0 : 0
02.11.2010
Панатинаикос
69' - 90'
Лига Чемпионов, 1 тур
Барселона
5 : 1
14.09.2010
Панатинаикос
1' - 71'
20'
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