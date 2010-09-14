Сидней Гову - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Сидней
|Фамилия
|Гову
|Команда
|Мон д'Ор Арзег
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ле-Пюи-ан-Веле
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июля 1979 (43 года)
|Рост
|178
|Вес
|77
|Имя
|Сидней
|Фамилия
|Гову
|Команда
|Мон д'Ор Арзег
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ле-Пюи-ан-Веле
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июля 1979 (43 года)
|Рост
|178
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панатинаикос
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2010
|69' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Панатинаикос (Афины)
|14.09.2010
|1' -71'
|Барселона (Барселона)
|5:1
|Панатинаикос (Афины)
|20'