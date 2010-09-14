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    Сидней Гову - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Сидней
    Фамилия Гову
    Команда Мон д'Ор Арзег
    Состав Основной
    Родной город Ле-Пюи-ан-Веле
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 июля 1979 (43 года)
    Рост 178
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панатинаикос 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2010 69' -90' Рубин (Казань) 0:0 Панатинаикос (Афины)
    14.09.2010 1' -71' Барселона (Барселона) 5:1 Панатинаикос (Афины)
    20'
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