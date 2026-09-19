Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Антон Шрамченко - статистика

Ислочь
12 февраля 1993 (33)
#8 | Нападающий
165 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Ислочь
1 : 2
19.09.2026
Неман
1' - 84'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Ислочь
2 : 1
13.09.2026
Гомель
1' - 80'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Ислочь
1 : 1
07.09.2026
Арсенал
46' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Днепр
0 : 0
30.08.2026
Ислочь
64' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ислочь
11
3
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Ислочь
1 : 2
19.09.2026
Неман
1' - 84'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Ислочь
2 : 1
13.09.2026
Гомель
1' - 80'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Ислочь
1 : 1
07.09.2026
Арсенал
46' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Днепр
0 : 0
30.08.2026
Ислочь
64' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Ислочь
1 : 0
24.08.2026
Динамо Мн
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Ислочь
3 : 1
12.06.2026
Нафтан
1' - 65'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Минск
1 : 1
29.05.2026
Ислочь
67' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Ислочь
3 : 0
23.05.2026
Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
0 : 1
15.05.2026
Ислочь
60' - 81'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Арсенал
2 : 2
01.05.2026
Ислочь
1' - 21'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Ислочь
2 : 1
26.04.2026
Днепр
1' - 74'
32'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо Мн
1 : 1
19.04.2026
Ислочь
1' - 58'
48'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Ислочь
0 : 1
09.04.2026
Динамо-Брест
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Назван лучший тренер старта сезона РПЛ
21:55
В РПЛ предрекли еще одну тренерскую отставку
21:35
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
2
Фото«Спартак» подписал русского Куртуа
20:59
8
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
4
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
3
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
3
Два клуба Серии A заинтересовались нападающим «Реала»
19:42
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+