Антон Шрамченко - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Антон
|Фамилия
|Шрамченко
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|165
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Антон
|Фамилия
|Шрамченко
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|165
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|23
|7
|8
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|06.11.2022
|1' -85'
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Минск (Минск)
|23.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Минск (Минск)
|11'
|18.10.2022
|1' -82'
|Минск (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|29'
|08.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|02.10.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|18.09.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|02.09.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|3:1
|Минск (Минск)
|19.08.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Минск (Минск)
|07.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:1
|Минск (Минск)
|69'
|15.07.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Минск (Минск)
|75'
|09.07.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|23' 88'
|26.06.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:4
|Белшина (Бобруйск)
|40'
|19.06.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|4:2
|Минск (Минск)
|20.05.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|56'
|14.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:0
|Минск (Минск)
|08.05.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|19' 32'
|01.05.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Минск (Минск)
|23.04.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|15.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Минск (Минск)
|36' 59'
|09.04.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.04.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Минск (Минск)
|18.03.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо (Минск)