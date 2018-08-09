Филипп Иванов - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Филипп
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июля 1990 (32 года)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Филипп
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июля 1990 (32 года)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2018
|1' -65'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|8:1
|Динамо (Минск)
|09.08.2018
|1' -83'
|Динамо (Минск)
|4:0
|Зенит (Санкт-Петербург)