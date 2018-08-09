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    Филипп Иванов - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Филипп
    Фамилия Иванов
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 июля 1990 (32 года)
    Рост 196
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2018 1' -65' Зенит (Санкт-Петербург) 8:1 Динамо (Минск)
    09.08.2018 1' -83' Динамо (Минск) 4:0 Зенит (Санкт-Петербург)
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