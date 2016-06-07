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    Валентин Пиментель - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Валентин
    Фамилия Пиментель
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 мая 1991 (31 год)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панама 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.06.2016 1' -20' Аргентина 5:0 Панама
    07.06.2016 Был в запасе Панама 2:1 Боливия
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