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    Аркуэмедес Фигуэра - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Аркуэмедес
    Фамилия Фигуэра
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 октября 1989 (33 года)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Венесуэла 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.06.2019 76' -90' Бразилия 0:0 Венесуэла
    90'
    15.06.2019 Был в запасе Венесуэла 0:0 Перу
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