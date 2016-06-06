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    Девер Орджилл - статистика

    #5 | Нападающий
    Имя Девер
    Фамилия Орджилл
    Состав Без клуба
    Родной город Порт-Антонио
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 марта 1990 (32 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ямайка 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.06.2016 73' -90' Уругвай 3:0 Ямайка
    10.06.2016 77' -90' Мексика 2:0 Ямайка
    06.06.2016 Был в запасе Ямайка 0:1 Венесуэла
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