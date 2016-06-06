Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Майкл Биннс - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Майкл
    Фамилия Биннс
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 августа 1988 (34 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ямайка 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.06.2016 80' -90' Уругвай 3:0 Ямайка
    10.06.2016 62' -90' Мексика 2:0 Ямайка
    06.06.2016 88' -90' Ямайка 0:1 Венесуэла
    • Читайте нас: 
    11