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    Жан-Марк Алешандре - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Жан-Марк
    Фамилия Алешандре
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 августа 1986 (36 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гаити 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.06.2016 79' -90' Эквадор 4:0 Гаити
    09.06.2016 1' -62' Бразилия 7:1 Гаити
    05.06.2016 40' -90' Гаити 0:1 Перу
    50'
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