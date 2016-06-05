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    Джеймс Марселен - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Джеймс
    Фамилия Марселен
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 июня 1986 (36 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гаити 3 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.06.2016 1' -79' Эквадор 4:0 Гаити
    09.06.2016 1' -90' Бразилия 7:1 Гаити
    70'
    05.06.2016 1' -90' Гаити 0:1 Перу
    74'
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