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    Финн Аркенберг - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Финн
    Фамилия Аркенберг
    Команда Ганновер-96
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 марта 1996 (27 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ганновер-96 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 1' -90' Бавария (Мюнхен) 3:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    07.05.2016 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 1:0 Хоффенхайм (Зинсхайм)
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