Финн Аркенберг - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Финн
|Фамилия
|Аркенберг
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Финн
|Фамилия
|Аркенберг
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|07.05.2016
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)