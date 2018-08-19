Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Антонио Калабрезе - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Антонио
    Фамилия Калабрезе
    Команда Болонья
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 июня 1996 (26 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.09.2018 1' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Рома (Рим)
    19.08.2018 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 СПАЛ (Феррара)
    • Читайте нас: 
    11