Антонио Калабрезе - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Калабрезе
|Команда
|Болонья
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Калабрезе
|Команда
|Болонья
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2018
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Рома (Рим)
|19.08.2018
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|СПАЛ (Феррара)