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    Даниэль Бахман - статистика

    #26 | Вратарь
    Имя Даниэль
    Фамилия Бахман
    Команда Уотфорд
    Состав Основной
    Родной город Вена
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 9 июля 1994 (28 лет)
    Рост 191
    Вес 83
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Уотфорд 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 1' - 90' Шеффилд Юнайтед 1:0 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 34 тур
    20.02.2023 1' - 90' Уотфорд 3:2 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 1' - 90' Бернли 1:1 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 90' Уотфорд 1:1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 31 тур
    04.02.2023 1' - 90' Рединг 2:2 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уотфорд 35 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:0 Престон (Престон)
    25.02.2023 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:0 Уотфорд (Уотфорд)
    20.02.2023 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 3:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    14.02.2023 1' -90' Бернли (Бернли) 1:1 Уотфорд (Уотфорд)
    11.02.2023 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    04.02.2023 1' -90' Рединг (Рединг) 2:2 Уотфорд (Уотфорд)
    28.01.2023 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Уотфорд (Уотфорд)
    21.01.2023 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    45'
    14.01.2023 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 2:0 Блэкпул (Блэкпул)
    02.01.2023 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 0:1 Уотфорд (Уотфорд)
    30.12.2022 1' -90' Суонси (Суонси) 4:0 Уотфорд (Уотфорд)
    71'
    26.12.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:2 Миллуолл (Лондон)
    90'
    17.12.2022 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:2 Уотфорд (Уотфорд)
    11.12.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    12.11.2022 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 0:0 Уотфорд (Уотфорд)
    08.11.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 2:0 Рединг (Рединг)
    05.11.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:1 Ковентри (Ковентри)
    02.11.2022 1' -90' Кардифф (Кардифф) 1:2 Уотфорд (Уотфорд)
    29.10.2022 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:1 Уотфорд (Уотфорд)
    23.10.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 4:0 Лутон Таун (Лутон)
    19.10.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 3:0 Уотфорд (Уотфорд)
    15.10.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    08.10.2022 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 3:1 Уотфорд (Уотфорд)
    05.10.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 1:2 Суонси (Суонси)
    02.10.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:4 Уотфорд (Уотфорд)
    32'
    17.09.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 2:2 Сандерленд (Сандерленд)
    13.09.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:0 Уотфорд (Уотфорд)
    03.09.2022 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:1 Уотфорд (Уотфорд)
    30.08.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    27.08.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 2:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    20.08.2022 1' -90' Престон (Престон) 0:0 Уотфорд (Уотфорд)
    16.08.2022 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:1 Уотфорд (Уотфорд)
    12.08.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 1:0 Бернли (Бернли)
    08.08.2022 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Уотфорд (Уотфорд)
    01.08.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
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