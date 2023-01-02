Даниэль Бахман - статистика
#26 | Вратарь
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Бахман
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|191
|Вес
|83
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Бахман
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|191
|Вес
|83
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Уотфорд
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|20.02.2023
|1' - 90'
|Уотфорд
|3:2
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|1' - 90'
|Бернли
|1:1
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Уотфорд
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Рединг
|2:2
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|35
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:0
|Престон (Престон)
|25.02.2023
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|20.02.2023
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|3:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.02.2023
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|11.02.2023
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|04.02.2023
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|28.01.2023
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|21.01.2023
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|45'
|14.01.2023
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|02.01.2023
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|30.12.2022
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|4:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|71'
|26.12.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:2
|Миллуолл (Лондон)
|90'
|17.12.2022
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|11.12.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|12.11.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|08.11.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:0
|Рединг (Рединг)
|05.11.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)
|02.11.2022
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|1:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|29.10.2022
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|23.10.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|4:0
|Лутон Таун (Лутон)
|19.10.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|15.10.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|08.10.2022
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|3:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|05.10.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:2
|Суонси (Суонси)
|02.10.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:4
|Уотфорд (Уотфорд)
|32'
|17.09.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:2
|Сандерленд (Сандерленд)
|13.09.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|03.09.2022
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|30.08.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|27.08.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|20.08.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|16.08.2022
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|12.08.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:0
|Бернли (Бернли)
|08.08.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|01.08.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)