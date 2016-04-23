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    Дмитрий Белозеров - статистика

    #80 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Белозеров
    Команда Уфа
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 октября 1998 (24 года)
    Рост 176
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2016 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    30.04.2016 89' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:3 Рубин (мол) (Казань)
    23.04.2016 Был в запасе Краснодар (мол) (Краснодар) 2:0 Уфа (мол) (Уфа)
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