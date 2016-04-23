Дмитрий Белозеров - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Белозеров
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 октября 1998 (24 года)
|Рост
|176
|Вес
|62
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Белозеров
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 октября 1998 (24 года)
|Рост
|176
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|30.04.2016
|89' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:3
|Рубин (мол) (Казань)
|23.04.2016
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:0
|Уфа (мол) (Уфа)