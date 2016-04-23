Сергей Наполов - статистика
#53 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Наполов
|Команда
|Металлист
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 января 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Вес
|69
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Наполов
|Команда
|Металлист
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 января 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|34' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:4
|Динамо (Киев)
|90'
|07.05.2016
|84' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Металлист (Харьков)
|30.04.2016
|74' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Олимпик (Донецк)
|23.04.2016
|1' -81'
|Сталь (Каменское)
|0:0
|Металлист (Харьков)