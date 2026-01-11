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Шеффилд Юнайтед
Том Дэвис
Статистика
€ 2 млн
Том Дэвис - статистика
Шеффилд Юнайтед
30 июня 1998 (28), Ливерпуль
#22 | Полузащитник
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Команда
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Шеффилд Юнайтед
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шеффилд Юнайтед
3 : 4
11.01.2026
Мэнсфилд Таун
70' - 90'
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