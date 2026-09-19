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Англия. Чемпионшип
Команды
Дерби Каунти
Карлтон Моррис
Статистика
€ 4,50 млн
Карлтон Моррис - статистика
Дерби Каунти
16 декабря 1995 (30), Кембридж
#9 | Нападающий
185 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
1 : 1
19.09.2026
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
1 : 2
12.09.2026
Бирмингем Сити
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Чемпионшип 2026/2027
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2024/2025
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Англия. Чемпионшип 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дерби Каунти
4
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
1 : 1
19.09.2026
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
1 : 2
12.09.2026
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Дерби Каунти
2 : 2
22.08.2026
Кардифф
1' - 88'
26'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Чарльтон
2 : 1
15.08.2026
Дерби Каунти
1' - 90'
23'
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