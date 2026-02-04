Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 25 тыс

Брайан Грэм - статистика

Фалкирк
23 ноября 1987 (38), Глазго
#7 | Нападающий
188 см
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фалкирк
9
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Ливингстон
1 : 2
04.02.2026
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Селтик
2 : 0
01.02.2026
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Фалкирк
4 : 1
24.01.2026
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Фалкирк
0 : 1
14.01.2026
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Сент-Миррен
0 : 2
10.01.2026
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Фалкирк
1 : 0
03.01.2026
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Данди
1 : 0
27.12.2025
Фалкирк
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Килмарнок
0 : 1
20.12.2025
Фалкирк
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Фалкирк
0 : 2
13.12.2025
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Хиберниан
3 : 0
06.12.2025
Фалкирк
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Фалкирк
0 : 0
03.12.2025
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Рейнджерс
0 : 0
30.11.2025
Фалкирк
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
0 : 3
22.11.2025
Фалкирк
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
1 : 1
08.11.2025
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Фалкирк
3 : 1
01.11.2025
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Селтик
4 : 0
29.10.2025
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Фалкирк
2 : 1
25.10.2025
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Мазервелл
1 : 2
18.10.2025
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Фалкирк
1 : 1
05.10.2025
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Хартс
3 : 0
27.09.2025
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Фалкирк
2 : 2
23.09.2025
Хиберниан
75' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Фалкирк
1 : 2
13.09.2025
Сент-Миррен
79' - 90'
89'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Абердин
0 : 1
31.08.2025
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Ливингстон
3 : 1
09.08.2025
Фалкирк
46' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
1
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
1
Два клуба Серии A заинтересовались нападающим «Реала»
19:42
Мостовой отказался возглавить «Ростов»: «Для «Спартака» всегда открыт!»
19:32
4
Вагнер Лав раскрыл, забивал ли он пьяным два гола «Ростову»
19:20
1
Стало известно, где будут транслировать ближайшие матчи сборной России
18:58
3
ФотоОпределен лучший игрок «Спартака» в сентябре
18:37
4
Заявление «Манчестер Сити» после признания клуба виновным в финансовых нарушениях
18:08
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+