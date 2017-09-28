Чарли Колкетт - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Чарли
|Фамилия
|Колкетт
|Команда
|Эстерсунд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Чарли
|Фамилия
|Колкетт
|Команда
|Эстерсунд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витесс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2017
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|23.11.2017
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:1
|Витесс (Арнем)
|02.11.2017
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|0:2
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|19.10.2017
|Был в запасе
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:1
|Витесс (Арнем)
|28.09.2017
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Витесс (Арнем)