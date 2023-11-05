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Расписание матчей
Англия. Кубок
Крю Александра - Дерби Каунти
Крю Александра - Дерби Каунти: обзор матча 05 ноября 2023
Крю Александра
05.11.2023, воскресенье, 17:45
Англия. Кубок, 1/128 финала
2 : 2
Завершен
Дерби Каунти
41'
К. Бейкер-Ричардсон
54'
Э. Невитт
89'
Н. Мендес-Лэйнг
90+3'
К. Хурихейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Дерби Каунти
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
К. Хурихейн
Пас отдал
К. Уилсон
89'
ГОЛ! 2:1!
Н. Мендес-Лэйнг
Пас отдал
К. Уилсон
Замена
К. Агиус
️️️️
Д. Уайт
82'
79'
Замена
Л. Сибли
️️️️
Р. Ньямб
Замена
Ч. Колкетт
️️️️
Л. Биллингтон
76'
68'
Замена
К. Уилсон
️️️️
К. Форсит
68'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Т. Баркуйзен
68'
Замена
Э. Кашин
️️️️
С. Брэдли
67'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
К. Вашингтон
Замена
А. Роу
️️️️
Э. Невитт
67'
ГОЛ! 2:0!
Э. Невитт
Пас отдал
К. Бейкер-Ричардсон
54'
ГОЛ! 1:0!
К. Бейкер-Ричардсон
Пас отдал
Р. Адебизи
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
3
Рио Адебизи
ЦЗ
6
Люк Оффорд
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
10
Джо Уайт
АП
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
8
Конор Томас
ЦФ
5
Мики Деметриу
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
18
Макс Берд
ОП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Конор Хурихейн
(К)
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
35
Натан Робинсон
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
20
Калум Агиус
ЦФ
34
Льюис Нолан
ЦФ
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
44
Эйран Кашин
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
20
Даррен Робинсон
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
39
Даджон Браун
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
23
Джо Уорд
ПП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
3-2-1-4
1
Дэвис
6
Оффорд
6
2
Биллингтон
3
Адебизи
2
Куни
10
Уайт
19
Бейкер-Ричардсон
5
Деметриу
8
Томас
20
Невитт
4-1-4-1
33
Уайлдсмит
24
Ньямб
15
Брэдли
3
Форсит
35
Нельсон
18
Берд
14
Хурихейн
8
Смит
29
Баркуйзен
11
Мендес-Лэйнг
14
Вашингтон
2
Биллингтон
44
Колкетт
44
Колкетт
2
Биллингтон
20
Невитт
11
Роу
11
Роу
20
Невитт
10
Уайт
20
Агиус
20
Агиус
10
Уайт
15
Брэдли
44
Кашин
44
Кашин
15
Брэдли
3
Форсит
12
Уилсон
12
Уилсон
3
Форсит
24
Ньямб
32
Сибли
32
Сибли
24
Ньямб
29
Баркуйзен
23
Уорд
23
Уорд
29
Баркуйзен
14
Вашингтон
17
Коллинс
17
Коллинс
14
Вашингтон
Остались в запасе
Крю Александра
Дерби Каунти
1
Том Бут
ВР
35
Натан Робинсон
ЦЗ
34
Льюис Нолан
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
31
Джош Викерс
ВР
20
Даррен Робинсон
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
39
Даджон Браун
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
35
Натан Робинсон
ЦЗ
34
Льюис Нолан
ЦФ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
20
Даррен Робинсон
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
39
Даджон Браун
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Крю Александра - Дерби Каунти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Главный судья:
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Дерби Каунти
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
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2
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2
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2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
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