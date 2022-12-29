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    Майкл Роуз - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Майкл
    Фамилия Роуз
    Команда Ковентри
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 октября 1995 (27 лет)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 87' - 90' Хаддерсфилд Таун 0:4 Ковентри Англия. Чемпионшип, 35 тур
    28.02.2023 63' - 90' Престон 0:0 Ковентри Англия. Чемпионшип, 29 тур
    25.02.2023 80' - 90' Ковентри 2:1 Сандерленд Англия. Чемпионшип, 34 тур
    18.02.2023 Был в запасе Ротерхэм 0:2 Ковентри Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 Был в запасе Ковентри 1:0 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 Был в запасе Ковентри 1:1 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ковентри 23 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 87' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:4 Ковентри (Ковентри)
    28.02.2023 63' -90' Престон (Престон) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    25.02.2023 80' -90' Ковентри (Ковентри) 2:1 Сандерленд (Сандерленд)
    18.02.2023 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 0:2 Ковентри (Ковентри)
    14.02.2023 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    11.02.2023 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:1 Лутон Таун (Лутон)
    21.01.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:4 Норвич Сити (Норвич)
    6'
    14.01.2023 1' -90' Бернли (Бернли) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    01.01.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    29.12.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 0:0 Кардифф (Кардифф)
    26.12.2022 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 3:1 Ковентри (Ковентри)
    21.12.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    17.12.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 3:3 Суонси (Суонси)
    10.12.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    08.11.2022 1' -73' Ковентри (Ковентри) 2:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    05.11.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:1 Ковентри (Ковентри)
    01.11.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    29.10.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:2 Блэкпул (Блэкпул)
    25.10.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    22.10.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Ковентри (Ковентри)
    19.10.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    15.10.2022 23' -90' Кардифф (Кардифф) 0:1 Ковентри (Ковентри)
    08.10.2022 60' -90' Ковентри (Ковентри) 0:1 Бернли (Бернли)
    04.10.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    01.10.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    14.09.2022 1' -27' Лутон Таун (Лутон) 2:2 Ковентри (Ковентри)
    03.09.2022 1' -68' Норвич Сити (Норвич) 3:0 Ковентри (Ковентри)
    31.08.2022 1' -89' Ковентри (Ковентри) 0:1 Престон (Престон)
    27.08.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    58'
    31.07.2022 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 1:1 Ковентри (Ковентри)
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