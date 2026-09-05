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Чехия. Шанс Лига
Команды
Артис
Якуб Фулнек
Статистика
€ 200 тыс
Якуб Фулнек - статистика
Артис
26 апреля 1994 (32)
#22 | Нападающий
172 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Артис
0 : 3
05.09.2026
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Пардубице
1 : 2
29.08.2026
Артис
Был в запасе
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Млада Болеслав
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Градец-Кралове
1 : 1
13.12.2025
Млада Болеслав
73' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Млада Болеслав
3 : 1
06.12.2025
Фастав
75' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Виктория
2 : 1
30.11.2025
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
1 : 2
22.11.2025
Спарта
1' - 58'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Дукла
0 : 1
08.11.2025
Млада Болеслав
1' - 67'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Млада Болеслав
1 : 4
02.11.2025
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
2 : 4
25.10.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 1
22.10.2025
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
0 : 0
04.10.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2025
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
1 : 1
21.09.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Теплице
2 : 3
13.09.2025
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Млада Болеслав
1 : 3
30.08.2025
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Млада Болеслав
0 : 5
19.08.2025
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Млада Болеслав
3 : 2
16.08.2025
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Фастав
3 : 2
09.08.2025
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Спарта
3 : 2
27.07.2025
Млада Болеслав
65' - 90'
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