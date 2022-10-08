Якуб Фулнек - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Фулнек
|Команда
|Млада Болеслав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Фулнек
|Команда
|Млада Болеслав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|1' - 59'
|Млада Болеслав
|2:2
|Динамо
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Градец-Кралове
|0:1
|Млада Болеслав
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Млада Болеслав
|0:1
|Пардубице
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Спарта
|4:1
|Млада Болеслав
|Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Млада Болеслав
|19
|1
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -59'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|18.02.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|12.02.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:1
|Пардубице (Пардубице)
|05.02.2023
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|4:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|29.01.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:0
|Зброевка (Брно)
|12.11.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|06.11.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|3:0
|Теплице (Теплице)
|23.10.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|4:3
|Богемианс 1905 (Прага)
|62' 83'
|16.10.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|2:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|79'
|08.10.2022
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|01.10.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:1
|Сигма (Оломоуц)
|4'
|17.09.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|11.09.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|03.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|60'
|31.08.2022
|1' -61'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|27.08.2022
|1' -67'
|Пардубице (Пардубице)
|0:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|20.08.2022
|66' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:3
|Спарта (Прага)
|13.08.2022
|1' -70'
|Зброевка (Брно)
|3:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|07.08.2022
|46' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|0:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)