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Чехия. Шанс Лига
Команды
Баник
Матей Халуш
Статистика
€ 300 тыс
Матей Халуш - статистика
Баник
2 февраля 1998 (28)
#37 | Защитник
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Словацко
2 : 2
19.09.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
3 : 0
09.09.2026
Баник
1' - 50'
36'
50'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Млада Болеслав
4 : 0
06.09.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
1 : 0
29.08.2026
Сигма
Был в запасе
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
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Лига Европы 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Баник
5
1
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Словацко
2 : 2
19.09.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
3 : 0
09.09.2026
Баник
1' - 50'
36'
50'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Млада Болеслав
4 : 0
06.09.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
1 : 0
29.08.2026
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Баник
1 : 0
16.08.2026
Артис
76' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Градец-Кралове
2 : 1
09.08.2026
Баник
1' - 90'
53'
55'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Баник
0 : 4
01.08.2026
Славия
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Фастав
0 : 1
25.07.2026
Баник
1' - 90'
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