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    Пак Джи Сун - статистика

    Полузащитник
    Имя Джи-Сун
    Фамилия Пак
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Чолла-Намдо
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 февраля 1981 (42 года)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСВ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2013 66' -90' ПСВ (Эйндховен) 0:1 Черноморец (Одесса)
    19.09.2013 61' -90' ПСВ (Эйндховен) 0:2 Лудогорец (Разград)
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