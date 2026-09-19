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Чехия. Шанс Лига
Команды
Слован
Ян Микула
Статистика
€ 125 тыс
Ян Микула - статистика
Слован
5 января 1992 (34)
#3 | Защитник
179 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
26' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Слован
3 : 0
12.09.2026
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Яблонец
1 : 2
06.09.2026
Слован
1' - 90'
50'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Слован
2 : 0
30.08.2026
Градец-Кралове
77' - 90'
82'
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слован
6
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
26' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Слован
3 : 0
12.09.2026
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Яблонец
1 : 2
06.09.2026
Слован
1' - 90'
50'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Слован
2 : 0
30.08.2026
Градец-Кралове
77' - 90'
82'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Слован
1 : 1
16.08.2026
Славия
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Зброевка
0 : 1
07.08.2026
Слован
1' - 71'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Слован
0 : 1
01.08.2026
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Виктория
1 : 3
25.07.2026
Слован
62' - 90'
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