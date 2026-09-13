Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Доминик Прокоп - статистика

Олимпиакос Никосия
2 июня 1997 (29)
#10 | Полузащитник
168 см
Австрия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Олимпиакос Никосия
3 : 3
13.09.2026
Омония 29-го мая
1' - 46'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Олимпиакос Никосия
3 : 3
28.08.2026
Неа Саламис Фамагуста
1' - 17'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хартберг
13
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Хартберг
2 : 1
13.12.2025
Тироль
66' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Хартберг
2 : 2
06.12.2025
ЛАСК
68' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Хартберг
0 : 1
30.11.2025
Штурм
89' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Хартберг
2 : 0
22.11.2025
Рид
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
08.11.2025
Хартберг
1' - 56'
13'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
2 : 1
01.11.2025
Аустрия
1' - 79'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
2 : 2
25.10.2025
Хартберг
70' - 90'
77'
90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Грацер
0 : 0
18.10.2025
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
3 : 3
05.10.2025
Хартберг
85' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Штурм
1 : 0
28.09.2025
Хартберг
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Хартберг
2 : 2
20.09.2025
Вольфсберг
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Рид
0 : 2
14.09.2025
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Хартберг
0 : 1
31.08.2025
Рапид
88' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия
1 : 3
24.08.2025
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Хартберг
1 : 2
16.08.2025
Зальцбург
82' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Блау-Вайс
0 : 1
09.08.2025
Хартберг
81' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило решение по Кузяеву
16:15
Экс-игрока двух клубов РПЛ задержали с наркотиками
15:58
1
Фото«Локомотив» уволил спортивного директора
15:41
ВидеоСоболев промахнулся на тренировке сборной после слов «Сейчас будет легкий Роналдиньо»
15:24
3
Аршавин рассказал, как его послал Роналду
14:57
Бубнов оценил вариант с назначением Слуцкого в «Зенит»
14:42
3
Зидан ввел новый запрет в сборной Франции
14:29
Колосков высказался о введении Fan ID на матчах сборной России
13:58
3
Экс-сотрудник «Спартака» и «Динамо» на следующей неделе начнет работу в «Локомотиве»
13:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+