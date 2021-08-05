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    Николаос Кальцас - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Николаос
    Фамилия Кальцас
    Команда Анортосис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 мая 1990 (32 года)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анортосис 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 Был в запасе Анортосис (Ларнака) 2:1 Рапид (Вена)
    05.08.2021 1' -46' Рапид (Вена) 3:0 Анортосис (Ларнака)
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