Николаос Кальцас - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Николаос
|Фамилия
|Кальцас
|Команда
|Анортосис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 мая 1990 (32 года)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Николаос
|Фамилия
|Кальцас
|Команда
|Анортосис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 мая 1990 (32 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анортосис
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|Был в запасе
|Анортосис (Ларнака)
|2:1
|Рапид (Вена)
|05.08.2021
|1' -46'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Анортосис (Ларнака)