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    Джейк Кларк-Салтер - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Джейк
    Фамилия Кларк-Салтер
    Команда Куинз Парк Рейнджерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 сентября 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куинз Парк Рейнджерс 14 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.02.2023 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    37'
    28.01.2023 45' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    21.01.2023 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Суонси (Суонси)
    14.01.2023 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    17.12.2022 1' -90' Престон (Престон) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    11.12.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:3 Бернли (Бернли)
    12.11.2022 1' -80' Ковентри (Ковентри) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    08.11.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    28.10.2022 1' -21' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    22.10.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    19.10.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:0 Кардифф (Кардифф)
    15.10.2022 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    07.10.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Рединг (Рединг)
    04.10.2022 66' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    01.10.2022 1' -63' Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    30.07.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
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