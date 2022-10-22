Джейк Кларк-Салтер - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Кларк-Салтер
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 сентября 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Кларк-Салтер
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 сентября 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|14
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2023
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|37'
|28.01.2023
|45' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|17.12.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|11.12.2022
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:3
|Бернли (Бернли)
|12.11.2022
|1' -80'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|08.11.2022
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|28.10.2022
|1' -21'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|22.10.2022
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|19.10.2022
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:0
|Кардифф (Кардифф)
|15.10.2022
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|07.10.2022
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Рединг (Рединг)
|04.10.2022
|66' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|01.10.2022
|1' -63'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|30.07.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)