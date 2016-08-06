Никита Желтиков - статистика
#87 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Желтиков
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|177
|Вес
|68
|Имя
|Никита
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Желтиков
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|177
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2016
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|22.10.2016
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|30.09.2016
|80' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|23.09.2016
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:4
|Локомотив (мол) (Москва)
|20.08.2016
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|13.08.2016
|88' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|5:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|06.08.2016
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:2
|Томь (мол) (Томск)