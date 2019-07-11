Паулиньо - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|де Менезес
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|74
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|де Менезес
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левски
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|1' -90'
|Левски (София)
|0:4
|АЕК (Ларнака)
|25.07.2019
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|3:0
|Левски (София)
|18.07.2019
|1' -90'
|Левски (София)
|2:0
|Ружомберок (Ружомберок)
|11.07.2019
|1' -90'
|Ружомберок (Ружомберок)
|0:2
|Левски (София)
|51' 51'