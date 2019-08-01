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Паулиньо
Статистика
Паулиньо - статистика
Завершил карьеру
29 мая 1993 (33), Сан-Паулу
#11 | Нападающий
177 см | 74 кг
Бразилия
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Лига Европы 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Левски
4
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Левски
0 : 4
01.08.2019
АЕК
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
АЕК
3 : 0
25.07.2019
Левски
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Левски
2 : 0
18.07.2019
Ружомберок
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Ружомберок
0 : 2
11.07.2019
Левски
1' - 90'
51'
51'
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