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    Паулиньо - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Виктор
    Фамилия де Менезес
    Команда Заря
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 мая 1993 (29 лет)
    Рост 177
    Вес 74
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левски 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 1' -90' Левски (София) 0:4 АЕК (Ларнака)
    25.07.2019 1' -90' АЕК (Ларнака) 3:0 Левски (София)
    18.07.2019 1' -90' Левски (София) 2:0 Ружомберок (Ружомберок)
    11.07.2019 1' -90' Ружомберок (Ружомберок) 0:2 Левски (София)
    51' 51'
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