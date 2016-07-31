Билал Умаров - статистика
#53 | Полузащитник
|Имя
|Билал
|Отчество
|Хусаинович
|Фамилия
|Умаров
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|169
|Вес
|63
|Имя
|Билал
|Отчество
|Хусаинович
|Фамилия
|Умаров
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|169
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2016
|86' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|17.09.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|09.09.2016
|58' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|28.08.2016
|52' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.08.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:3
|Ахмат (мол) (Грозный)
|13.08.2016
|1' -65'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|5:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|48'
|07.08.2016
|76' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:3
|Ахмат (мол) (Грозный)
|31.07.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)