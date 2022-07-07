Гор Малакян - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Гор
|Фамилия
|Малакян
|Команда
|Арарат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Гор
|Фамилия
|Малакян
|Команда
|Арарат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арарат
|2
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|Арарат (Ереван)
|2:2
|Шкендия (Тетово)
|49' 79' 27'
|07.07.2022
|1' -90'
|Шкендия (Тетово)
|2:0
|Арарат (Ереван)
|48'