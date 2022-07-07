Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гор Малакян - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Гор
    Фамилия Малакян
    Команда Арарат
    Состав Основной
    Родной город Ереван
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 июня 1994 (28 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арарат 2 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -90' Арарат (Ереван) 2:2 Шкендия (Тетово)
    49' 79' 27'
    07.07.2022 1' -90' Шкендия (Тетово) 2:0 Арарат (Ереван)
    48'
    • Читайте нас: 
    11