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Команды
Рубин
Раиль Идиятуллин
Статистика
Раиль Идиятуллин - статистика
Рубин
3 сентября 1998 (28)
#62 | Полузащитник
167 см | 61 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин (мол)
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 0
21.11.2025
Рубин (мол)
72' - 90'
Россия. МФЛ, 28 тур
Сочи (мол)
1 : 3
31.10.2025
Рубин (мол)
90' - 90'
Россия. МФЛ, 27 тур
Рубин (мол)
1 : 1
24.10.2025
Нижний Новгород (мол)
90' - 90'
Россия. МФЛ, 26 тур
Локомотив (мол)
0 : 0
17.10.2025
Рубин (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 25 тур
Рубин (мол)
2 : 1
03.10.2025
Балтика (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 24 тур
Рубин (мол)
0 : 1
26.09.2025
Кр. Советов (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 23 тур
ЦСКА (мол)
4 : 1
19.09.2025
Рубин (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 22 тур
Рубин (мол)
6 : 0
12.09.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
83' - 90'
Россия. МФЛ, 21 тур
Факел (мол)
0 : 0
29.08.2025
Рубин (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 20 тур
Рубин (мол)
0 : 0
22.08.2025
Динамо (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 19 тур
Ростов (мол)
0 : 1
15.08.2025
Рубин (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 18 тур
Рубин (мол)
1 : 3
08.08.2025
Ахмат (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 17 тур
Краснодар (мол)
5 : 1
01.08.2025
Рубин (мол)
70' - 90'
Россия. МФЛ, 16 тур
Рубин (мол)
0 : 0
25.07.2025
Спартак М (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 15 тур
Зенит (мол)
1 : 0
18.07.2025
Рубин (мол)
84' - 90'
Россия. МФЛ, 14 тур
Рубин (мол)
3 : 2
11.07.2025
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 13 тур
Рубин (мол)
0 : 1
04.07.2025
Сочи (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 11 тур
Рубин (мол)
1 : 1
20.06.2025
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 10 тур
Балтика (мол)
2 : 3
16.05.2025
Рубин (мол)
46' - 90'
Россия. МФЛ, 9 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 2
09.05.2025
Рубин (мол)
85' - 90'
Россия. МФЛ, 8 тур
Рубин (мол)
0 : 4
02.05.2025
ЦСКА (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 7 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 0
25.04.2025
Рубин (мол)
1' - 64'
Россия. МФЛ, 6 тур
Рубин (мол)
1 : 0
18.04.2025
Факел (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 5 тур
Динамо (мол)
4 : 0
11.04.2025
Рубин (мол)
82' - 90'
Россия. МФЛ, 4 тур
Рубин (мол)
1 : 3
04.04.2025
Ростов (мол)
84' - 90'
Россия. МФЛ, 3 тур
Ахмат (мол)
0 : 3
28.03.2025
Рубин (мол)
87' - 90'
Россия. МФЛ, 2 тур
Рубин (мол)
2 : 2
14.03.2025
Краснодар (мол)
Был в запасе
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