Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анте Кулушич - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Анте
    Фамилия Кулушич
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 июня 1986 (36 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шериф 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2017 1' -90' Локомотив (Москва) 1:2 Шериф (Тирасполь)
    19.10.2017 1' -90' Шериф (Тирасполь) 1:1 Локомотив (Москва)
    • Читайте нас: 
    11