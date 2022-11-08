Джо Ротуэлл - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Ротуэлл
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 1995 (28 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Ротуэлл
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 1995 (28 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Борнмут
|1:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|04.03.2023
|1' - 70'
|Арсенал
|3:2
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|57'
|25.02.2023
|59' - 90'
|Борнмут
|1:4
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|46' - 90'
|Вулверхэмптон
|0:1
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Борнмут
|1:1
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -75'
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Эвертон (Ливерпуль)