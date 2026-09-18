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Кипр. Первый дивизион
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АЕК
Рияд Байич
Статистика
€ 400 тыс
Рияд Байич - статистика
АЕК
6 мая 1994 (32), Сараево
#11 | Нападающий
189 см
Босния и Герцеговина
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Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония 29-го мая
1 : 2
18.09.2026
АЕК
58' - 90'
84'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 4
06.09.2026
АЕК
1' - 77'
53'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
АЕК
3 : 1
29.08.2026
АПОЭЛ
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Турция. Суперлига 2023/2024
Турция. Суперлига 2022/2023
Турция. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Турция. Суперлига 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Турция. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
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К
АЕК
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Бейтар
2 : 3
30.07.2026
АЕК
1' - 120'
90'
Лига конференций, 2 раунд
АЕК
0 : 1
23.07.2026
Бейтар
1' - 90'
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