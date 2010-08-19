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    Лукас Нилл - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Лукас
    Фамилия Нилл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 марта 1978 (44 года)
    Рост 185
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Галатасарай 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2010 1' -90' Карпаты (Львов) 1:1 Галатасарай (Стамбул)
    19.08.2010 1' -90' Галатасарай (Стамбул) 2:2 Карпаты (Львов)
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