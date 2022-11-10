Антонио Латорре - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Латорре
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 ноября 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Латорре
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 ноября 1997 (25 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|1' - 78'
|Валенсия
|1:0
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 23 тур
|67'
|20.02.2023
|58' - 90'
|Хетафе
|1:0
|Валенсия
|Испания. Примера, 22 тур
|11.02.2023
|69' - 90'
|Валенсия
|1:2
|Атлетик
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|16
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -78'
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|67'
|20.02.2023
|58' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|11.02.2023
|69' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|05.02.2023
|1' -83'
|Жирона (Жирона)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|02.02.2023
|70' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Валенсия (Валенсия)
|29.01.2023
|1' -70'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|23.01.2023
|1' -77'
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Альмерия (Альмерия)
|06.01.2023
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|31.12.2022
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Бетис (Севилья)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|29.10.2022
|72' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|15.10.2022
|80' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Эльче (Эльче)
|07.10.2022
|75' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:2
|Валенсия (Валенсия)
|17.09.2022
|84' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Сельта (Виго)
|10.09.2022
|64' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|04.09.2022
|1' -70'
|Валенсия (Валенсия)
|5:1
|Хетафе (Хетафе)
|7'
|29.08.2022
|1' -81'
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|21.08.2022
|62' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|14.08.2022
|73' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Жирона (Жирона)