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Динамо Тб
Барнс Осеи
Статистика
€ 150 тыс
Барнс Осеи - статистика
Динамо Тб
8 января 1995 (31), Аккра
#24 | Полузащитник
179 см
Гана
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И
Г
П
Ж
К
Динамо Тб
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Жальгирис
7 : 2
30.07.2026
Динамо Тб
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Динамо Тб
3 : 0
23.07.2026
Жальгирис
1' - 63'
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