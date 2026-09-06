Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Кафу - статистика

АЕЛ
26 февраля 1993 (33), Гимараеш
#88 | Полузащитник
183 см
Португалия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
АПОЭЛ
6 : 0
06.09.2026
АЕЛ
1' - 55'
55'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
АЕЛ
2 : 0
30.08.2026
Анортосис
46' - 90'
67'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Касымпаша
25
0
1
6
2
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Касымпаша
1 : 0
17.05.2026
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Генчлербирлиги
3 : 2
09.05.2026
Касымпаша
64' - 90'
74'
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
1 : 1
03.05.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
24.04.2026
Касымпаша
1' - 46'
Турция. Суперлига, 30 тур
Касымпаша
1 : 0
19.04.2026
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
2 : 0
04.04.2026
Кайсериспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Бешикташ
2 : 1
19.03.2026
Касымпаша
1' - 90'
13'
Турция. Суперлига, 26 тур
Касымпаша
1 : 0
15.03.2026
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
1 : 1
08.03.2026
Касымпаша
70' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Фенербахче
1 : 1
23.02.2026
Касымпаша
68' - 90'
86'
Турция. Суперлига, 22 тур
Касымпаша
3 : 2
16.02.2026
Карагюмрюк
76' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Газиантеп
2 : 1
09.02.2026
Касымпаша
77' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Касымпаша
0 : 1
30.01.2026
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Трабзонспор
2 : 1
23.01.2026
Касымпаша
80' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Касымпаша
1 : 3
29.11.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 14'
13'
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.11.2025
Касымпаша
1' - 82'
52'
64'
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
0 : 2
08.11.2025
Гезтепе
1' - 85'
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор
3 : 2
02.11.2025
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
1 : 1
26.10.2025
Бешикташ
1' - 66'
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
2 : 0
20.10.2025
Касымпаша
62' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
1 : 1
21.09.2025
Фенербахче
1' - 45'
45'
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
0 : 0
17.09.2025
Касымпаша
77' - 90'
80'
Турция. Суперлига, 5 тур
Карагюмрюк
0 : 1
13.09.2025
Касымпаша
65' - 90'
88'
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 3
30.08.2025
Газиантеп
62' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша
0 : 1
18.08.2025
Трабзонспор
1' - 73'
Турция. Суперлига, 1 тур
Антальяспор
2 : 1
09.08.2025
Касымпаша
1' - 85'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
1
Стало известно, каким составом Иран сыграет с Россией
10:15
2
Орлов – о «Спартаке»: «Клуб великий, но это в прошлом»
09:50
5
ФотоИгрока сборной Израиля удалили после празднования гола в матче с Австрией
09:39
3
Кечинов назвал главный козырь «Спартака» в борьбе за победу в РПЛ
09:27
1
Хавбек «Краснодара» высказался об особом отношении судей в РПЛ к Кордобе
08:42
5
Лахиялов: «Краснодар» и «Зенит» оказали бы сопротивление «Барселоне» и другим топ-клубам»
08:28
4
Аршавин назвал место, которое займет «Локомотив» в РПЛ к зимней паузе
08:14
1
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+