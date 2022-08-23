Кафу - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Рибейро
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гимараеш
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Рибейро
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гимараеш
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|1
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -86'
|Гримсби Таун (Клифорпс)
|0:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|35' 77'