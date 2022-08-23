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    Кафу - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Мигель
    Фамилия Рибейро
    Команда Ноттингем Форест
    Состав Основной
    Родной город Гимараеш
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 1 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -86' Гримсби Таун (Клифорпс) 0:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    35' 77'
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