Кайл Ларин - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Кайл
|Фамилия
|Ларин
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Кайл
|Фамилия
|Ларин
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Эльче
|1:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 25 тур
|4' 90'
|05.03.2023
|1' - 76'
|Вальядолид
|2:1
|Эспаньол
|Испания. Примера, 24 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Сельта
|3:0
|Вальядолид
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Бетис
|2:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 22 тур
|30'
|12.02.2023
|60' - 90'
|Вальядолид
|0:0
|Осасуна
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.12.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Антверпен (Антверпен)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:0
|Брюгге (Брюгге)
|29.10.2022
|77' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|4:2
|Остенде (Остенде)
|08.10.2022
|67' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|3:0
|Брюгге (Брюгге)
|10.09.2022
|1' -86'
|Серен (Серен)
|0:2
|Брюгге (Брюгге)
|52' 41'
|02.09.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|26.08.2022
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:3
|Брюгге (Брюгге)
|21.08.2022
|76' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)
|05.08.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|31.07.2022
|77' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|24.07.2022
|83' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Генк (Генк)
|90'