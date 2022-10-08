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    Кайл Ларин - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Кайл
    Фамилия Ларин
    Команда Брюгге
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Эльче 1:1 Вальядолид Испания. Примера, 25 тур
    4' 90'
    05.03.2023 1' - 76' Вальядолид 2:1 Эспаньол Испания. Примера, 24 тур
    26.02.2023 1' - 90' Сельта 3:0 Вальядолид Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 1' - 90' Бетис 2:1 Вальядолид Испания. Примера, 22 тур
    30'
    12.02.2023 60' - 90' Вальядолид 0:0 Осасуна Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
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