Дарвин Керен - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Дарвин
|Фамилия
|Керен
|Команда
|Хьюстон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Дарвин
|Фамилия
|Керен
|Команда
|Хьюстон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хьюстон
|25
|0
|0
|7
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:3
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|03.10.2022
|90' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:2
|Хьюстон (Хьюстон)
|19.09.2022
|83' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|14.09.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|3:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|67'
|11.09.2022
|46' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|0:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|01.09.2022
|76' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|90' 90'
|27.08.2022
|65' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|21.08.2022
|77' -90'
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:3
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|06.08.2022
|1' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|31.07.2022
|73' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|6:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|85'
|24.07.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:2
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|18.07.2022
|90' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:2
|Хьюстон (Хьюстон)
|13.07.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|3:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|04.07.2022
|1' -61'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:2
|Шарлотт (Шарлотт)
|56'
|30.06.2022
|1' -77'
|Портленд (Портленд)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|26.06.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:0
|Чикаго Файр (Чикаго)
|79'
|19.06.2022
|65' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|29.05.2022
|68' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|19.05.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|0:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|90'
|15.05.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|2:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|30.04.2022
|65' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:2
|Остин (Остин)
|23.04.2022
|68' -90'
|Даллас (Даллас)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|0:0
|Портленд (Портленд)
|10.04.2022
|88' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|4:3
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|89'
|03.04.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|1:3
|Хьюстон (Хьюстон)
|20.03.2022
|85' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|13.03.2022
|78' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|05.03.2022
|1' -65'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|1:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|55'
|28.02.2022
|1' -46'
|Хьюстон (Хьюстон)
|0:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)