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    Дарвин Керен - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Дарвин
    Фамилия Керен
    Команда Хьюстон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 декабря 1989 (33 года)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хьюстон 25 0 0 7 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2022 Был в запасе Хьюстон (Хьюстон) 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    03.10.2022 90' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 1:2 Хьюстон (Хьюстон)
    19.09.2022 83' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:1 Хьюстон (Хьюстон)
    14.09.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 3:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    67'
    11.09.2022 46' -90' Хьюстон (Хьюстон) 0:0 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    01.09.2022 76' -90' Хьюстон (Хьюстон) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    90' 90'
    27.08.2022 65' -90' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    21.08.2022 77' -90' Колорадо (Денвер) 1:1 Хьюстон (Хьюстон)
    14.08.2022 Был в запасе Хьюстон (Хьюстон) 2:3 Монреаль Импакт (Монреаль)
    06.08.2022 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    31.07.2022 73' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 6:0 Хьюстон (Хьюстон)
    85'
    24.07.2022 Был в запасе Хьюстон (Хьюстон) 1:2 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    18.07.2022 90' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 1:2 Хьюстон (Хьюстон)
    13.07.2022 1' -90' Остин (Остин) 3:1 Хьюстон (Хьюстон)
    04.07.2022 1' -61' Хьюстон (Хьюстон) 1:2 Шарлотт (Шарлотт)
    56'
    30.06.2022 1' -77' Портленд (Портленд) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    26.06.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 2:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    79'
    19.06.2022 65' -90' Орландо Сити (Орландо) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    29.05.2022 68' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:0 Хьюстон (Хьюстон)
    19.05.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 0:1 Сиэтл (Сиэтл)
    90'
    15.05.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 2:0 Нэшвилл (Нэшвилл)
    08.05.2022 Был в запасе Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 2:0 Хьюстон (Хьюстон)
    30.04.2022 65' -90' Хьюстон (Хьюстон) 1:2 Остин (Остин)
    23.04.2022 68' -90' Даллас (Даллас) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    17.04.2022 Был в запасе Хьюстон (Хьюстон) 0:0 Портленд (Портленд)
    10.04.2022 88' -90' Хьюстон (Хьюстон) 4:3 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    89'
    03.04.2022 Был в запасе Интер (Майами) 1:3 Хьюстон (Хьюстон)
    20.03.2022 85' -90' Хьюстон (Хьюстон) 1:1 Колорадо (Денвер)
    13.03.2022 78' -90' Хьюстон (Хьюстон) 2:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    05.03.2022 1' -65' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 1:0 Хьюстон (Хьюстон)
    55'
    28.02.2022 1' -46' Хьюстон (Хьюстон) 0:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
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