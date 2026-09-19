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МЛС 2026
Команды
Нью-Йорк Ред Буллз
Джон МакКартни
Статистика
€ 300 тыс
Джон МакКартни - статистика
Нью-Йорк Ред Буллз
4 июля 1992 (34)
#77 | Вратарь
190 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
19.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
0 : 1
13.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
10.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 3
30.08.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес Гэлакси
11
0
0
0
0
Нью-Йорк Ред Буллз
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 50 тур
Коламбус
3 : 1
19.10.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 49 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
05.10.2025
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 3
28.09.2025
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Монреаль
0 : 2
21.09.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Портленд
2 : 1
14.09.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
07.09.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 0
31.08.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Шарлотт
1 : 0
25.08.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Интер Майами
3 : 1
17.08.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 4
11.08.2025
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Лос-Анджелес
3 : 3
20.07.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
17.07.2025
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
13.07.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Сан-Хосе
1 : 1
29.06.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Колорадо
2 : 0
26.06.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
3 : 3
14.06.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
01.06.2025
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 1
29.05.2025
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Сан-Диего
2 : 1
24.05.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
19.05.2025
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Филадельфия Юнион
3 : 2
15.05.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
7 : 0
11.05.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Канзаc Сити
1 : 0
05.05.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 4
28.04.2025
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Остин
1 : 0
19.04.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.04.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
05.04.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
30.03.2025
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 2
22.03.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Портленд
1 : 1
16.03.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 3
10.03.2025
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
03.03.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
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