Ник Хагглунд - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Хагглунд
|Команда
|Цинциннати
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цинциннати
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Хагглунд
|Команда
|Цинциннати
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цинциннати
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 83'
|Цинциннати
|1:0
|Сиэтл
|США. МЛС, 4 тур
|83'
|05.03.2023
|1' - 90'
|Орландо Сити
|0:0
|Цинциннати
|США. МЛС, 3 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Цинциннати
|2:1
|Хьюстон
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цинциннати
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -83'
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|83'
|05.03.2023
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|26.02.2023
|1' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)