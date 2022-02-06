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    Эмиль Бергстрем - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Эмиль
    Фамилия Бергстрем
    Команда Виллем II
    Состав Основной
    Родной город Стокгольм
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 мая 1993 (29 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виллем II 13 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.04.2022 Был в запасе Виллем II (Тилбург) 1:0 Витесс (Арнем)
    08.04.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 4:0 Виллем II (Тилбург)
    02.04.2022 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 2:0 Виллем II (Тилбург)
    20.03.2022 90' -90' Виллем II (Тилбург) 2:2 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    13.03.2022 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 1:0 Виллем II (Тилбург)
    05.03.2022 Был в запасе Виллем II (Тилбург) 0:0 Херенвен (Херенвен)
    26.02.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 1:0 Виллем II (Тилбург)
    19.02.2022 79' -90' Виллем II (Тилбург) 0:1 Аякс (Амстердам)
    13.02.2022 Был в запасе Спарта (Роттердам) 1:0 Виллем II (Тилбург)
    06.02.2022 Был в запасе Виллем II (Тилбург) 3:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    22.01.2022 1' -90' Виллем II (Тилбург) 0:1 Твенте (Энсхеде)
    14.01.2022 1' -90' Зволле (Зволле) 2:0 Виллем II (Тилбург)
    21.11.2021 Был в запасе Херенвен (Херенвен) 2:1 Виллем II (Тилбург)
    06.11.2021 1' -90' Виллем II (Тилбург) 0:3 Спарта (Роттердам)
    31.10.2021 1' -82' Утрехт (Утрехт) 5:1 Виллем II (Тилбург)
    22.10.2021 1' -90' Виллем II (Тилбург) 1:1 Фортуна (Ситтард)
    17.10.2021 1' -90' Твенте (Энсхеде) 1:1 Виллем II (Тилбург)
    02.10.2021 1' -90' Хераклес (Альмело) 3:2 Виллем II (Тилбург)
    25.09.2021 68' -90' Виллем II (Тилбург) 2:1 ПСВ (Эйндховен)
    21.09.2021 81' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:2 Виллем II (Тилбург)
    18.09.2021 Был в запасе Виллем II (Тилбург) 2:1 Гронинген (Гронинген)
    12.09.2021 68' -90' НЕК (Неймеген) 0:0 Виллем II (Тилбург)
    15.08.2021 1' -59' Виллем II (Тилбург) 0:4 Фейеноорд (Роттердам)
    59'
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