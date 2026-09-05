Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Эмиль Бергстрем - статистика

Анортосис
19 мая 1993 (33), Стокгольм
#31 | Защитник
187 см
Швеция
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Аполлон
3 : 1
05.09.2026
Анортосис
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
АЕЛ
2 : 0
30.08.2026
Анортосис
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пансерраикос
30
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
1 : 0
22.05.2025
Пансерраикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
0 : 1
18.05.2025
Левадиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
Афины Каллитея
1 : 1
14.05.2025
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
3 : 0
05.05.2025
Волос
1' - 66'
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
3 : 0
28.04.2025
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 1
23.04.2025
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Пансерраикос
3 : 1
12.04.2025
Афины Каллитея
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Левадиакос
3 : 0
05.04.2025
Пансерраикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
Пансерраикос
1 : 1
30.03.2025
ПАС Ламия
1' - 90'
Греция. Суперлига, 26 тур
Астерас
1 : 2
09.03.2025
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 25 тур
Пансерраикос
2 : 1
01.03.2025
Афины Каллитея
1' - 90'
Греция. Суперлига, 24 тур
Атромитос
1 : 0
22.02.2025
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 21 тур
Пансерраикос
1 : 1
01.02.2025
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 20 тур
ОФИ
3 : 2
25.01.2025
Пансерраикос
1' - 90'
61'
Греция. Суперлига, 19 тур
Пансерраикос
2 : 0
20.01.2025
ПАС Ламия
1' - 90'
61'
Греция. Суперлига, 18 тур
Пансерраикос
2 : 2
12.01.2025
Панатинаикос
1' - 90'
83'
Греция. Суперлига, 17 тур
Левадиакос
1 : 0
05.01.2025
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 16 тур
Пансерраикос
0 : 0
22.12.2024
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 15 тур
Арис
1 : 0
15.12.2024
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 14 тур
Пансерраикос
1 : 4
08.12.2024
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 13 тур
Пансерраикос
2 : 1
01.12.2024
Астерас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
Афины Каллитея
1 : 2
22.11.2024
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 11 тур
Пансерраикос
2 : 3
09.11.2024
Атромитос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
2 : 1
02.11.2024
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
19.10.2024
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
2 : 3
06.10.2024
ОФИ
1' - 81'
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
1' - 60'
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
2 : 2
15.09.2024
Левадиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
3 : 0
31.08.2024
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
0 : 1
24.08.2024
Арис
1' - 90'
80'
Греция. Суперлига, 1 тур
ПАОК
3 : 2
17.08.2024
Пансерраикос
1' - 90'
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
4
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
1
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
1
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
2
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
4
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+