Кристиан Странде - статистика
#51 | Защитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Странде
|Команда
|Мольде
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Странде
|Команда
|Мольде
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2016
|90' -90'
|Мольде (Мольде)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|18.02.2016
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Мольде (Мольде)