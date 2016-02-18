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    Кристиан Странде - статистика

    #51 | Защитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Странде
    Команда Мольде
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 октября 1997 (25 лет)
    Рост 185
    Вес 75
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мольде 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2016 90' -90' Мольде (Мольде) 1:0 Севилья (Севилья)
    18.02.2016 Был в запасе Севилья (Севилья) 3:0 Мольде (Мольде)
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