Диего Чара - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Чара
|Команда
|Портленд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кали
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Чара
|Команда
|Портленд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кали
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Портленд
|1:2
|Сент-Луис
|США. МЛС, 4 тур
|05.03.2023
|1' - 90'
|Лос-Анджелес
|3:2
|Портленд
|США. МЛС, 2 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Портленд
|1:0
|Канзаc Сити
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Портленд
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|1:2
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|05.03.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Портленд (Портленд)
|28.02.2023
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|1:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)