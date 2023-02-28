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    Диего Чара - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Диего
    Фамилия Чара
    Команда Портленд
    Состав Основной
    Родной город Кали
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' Портленд 1:2 Сент-Луис США. МЛС, 4 тур
    05.03.2023 1' - 90' Лос-Анджелес 3:2 Портленд США. МЛС, 2 тур
    28.02.2023 1' - 90' Портленд 1:0 Канзаc Сити США. МЛС, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Портленд 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 1' -90' Портленд (Портленд) 1:2 Сент-Луис (Сент-Луис)
    05.03.2023 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:2 Портленд (Портленд)
    28.02.2023 1' -90' Портленд (Портленд) 1:0 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
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