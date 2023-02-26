Виктор Ульоа - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Ульоа
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 марта 1992 (31 год)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Ульоа
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 марта 1992 (31 год)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|Интер
|США. МЛС, 4 тур
|05.03.2023
|90' - 90'
|Интер
|2:0
|Филадельфия Юнион
|США. МЛС, 2 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Интер
|2:0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|1:0
|Интер (Майами)
|05.03.2023
|90' -90'
|Интер (Майами)
|2:0
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|2:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)